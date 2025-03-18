「カブス−ドジャース」（１８日、東京ドーム）カブス・今永昇太投手が開幕投手を務め、４回無安打無失点の好投。開幕戦ということもあり、６９球でお役御免となった。初回は先頭大谷を二ゴロに仕留めるなど、三者凡退の立ち上がり。二回は先頭から連続四球でピンチを招いたが、後続を打ち取り無失点で切り抜けた。１点先制直後の三回は１死から大谷の第２打席も二直。三回までドジャース打線に安打を許さなかった。四回