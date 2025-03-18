福祉にかかわる人材を確保しようと、学校法人昌賢学園が運営する群馬医療福祉大学と短期大学部が、群馬県社会福祉協議会と包括連携協定を結びました。 締結式は群馬医療福祉大学の前橋キャンパスで行われ、鈴木利定学長と県社会福祉協議会の川原武男会長がそれぞれ協定書に署名しました。引きこもりやいじめ、生活の困窮など協議会が取り組む地域課題に対応する人材が不足しているということです。 今回の協定は、大学側の働きか