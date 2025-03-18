土地取引の指標となる今年の公示地価が発表され、商業地は３３年ぶりに下げ止まりました。 国土交通省の発表によりますと、県内３８４地点すべての平均変動率は、マイナス０．１％と３３年連続の下落となりましたが、前の年より下落幅は縮小しました。用途別の平均変動率は住宅地がマイナス０．３％、商業地が０．０％、工業地がプラス２．３％となりました。 商業地は３３年ぶりに下げ止まり、工業地は４年連続の上昇です。よう