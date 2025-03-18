兵庫県警察本部兵庫県警は18日、神奈川、兵庫、福岡など6県の金属加工会社などで銅線や金属くずの窃盗を繰り返したとして、建造物侵入や窃盗などの疑いで住所不定、無職ホアン・バン・ダオ容疑者（29）らベトナム国籍の男4人を逮捕、送検し、捜査を終結したと発表した。計約5700万円の被害を確認したとしている。4人の逮捕、送検容疑は共謀し2024年6〜10月、6県の会社倉庫などに侵入し銅線や金属くずを盗んだ疑い。県警は18