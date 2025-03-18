骨盤底筋のケア方法をレクチャーされた二人。また事前に検査したという骨盤底筋のエコー動画も公開した。「正常」と言われた友近は、「自然と鍛えられていたのかな」と笑った。水原希子、膣ケア＆健康トークイベント出席「一人で抱え込まずに…」