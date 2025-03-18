東京・上野動物園で小型のカバ「コビトカバ」の赤ちゃんが14日に産まれました。コビトカバは、タイの動物園で赤ちゃんが去年、世界的な人気になりました。東京動物園協会によりますと、上野動物園で飼育されているコビトカバのナツメ（13）が14日に雄の赤ちゃんを出産しました。赤ちゃんの体重は1日の計測でおよそ6キロで、名前はまだ決まっていません。コビトカバは体長150センチから170センチほどの小型のカバで、去年、