ディズニープラス「スター」で3月19日より独占配信開始される『ガンニバル』完結編の全世界最速上映イベントが18日、都内で開催され、主演の柳楽優弥をはじめ、笠松将、吉岡里帆、志水心音、吉原光夫、恒松祐里、倉悠貴、澤井一希、片山慎三監督が登壇。3月26日に35歳の誕生日を迎える柳楽へのバースデーサプライズが行われた。『ガンニバル』完結編 全世界最速上映イベントの模様本作は、累計発行部数400万部を超える二宮正明氏の