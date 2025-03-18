[3.16 J-VILLAGE CUP U-18順位決定戦 履正社高 0-3 U-18日本代表 Jヴィレッジスタジアム]U-18日本代表MF中野遥翔(沼津U18/2年=沼津U15出身)が、優勝したU-17日本高校選抜のFW大石脩斗(鹿児島城西高/2年)や準優勝・川崎F U-18のMF新堀翔(2年)、履正社高FW鳥山陽斗(2年)らとともに大会優秀選手に選出された。中野は沼津トップチームの2種登録選手としてJ3開幕戦から4試合連続で途中出場している快足アタッカー。静岡県ユース選抜