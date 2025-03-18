（資料写真）関東甲信地方の山地エリアを中心とした大雪の予想を受け、国土交通省関東地方整備局などは１８日、神奈川や静岡、山梨県内などで予防的通行止めを行うと発表した。箱根町の箱根新道では１９日午前０時から実施するとしている。