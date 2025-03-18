虎の新４番が開幕を１０日前に控え調子を上げてきた。阪神・森下翔太外野手（２４）が１８日、ヤクルト戦（神宮）で３安打２打点の大暴れ。試合は５―５の引き分けに終わったが、その中で存在感を存分に発揮した。２回の第１打席はヤクルトの開幕投手に指名されている奥川から右前打。２点ビハインドの２回二死二塁では適時二塁打を放った。奥川の初球、真ん中外寄りの直球を一振りで打ち返し「インサイドアウトじゃなかったら