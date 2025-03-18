Aditya KalraMunsif Vengattil[ニューデリー １８日 ロイター] - インドの反トラスト当局が、グループエム、電通、インターパブリック・グループを含む多くの世界的広告大手と放送業界団体「インド放送・デジタル財団」の事務所を価格談合の疑いで家宅捜索したことが分かった。事情を直接知る複数の関係筋が１８日、ロイターに明らかにした。同筋の１人によると、インド競争委員会は広告料と値引きの談合疑惑で関係先約１０