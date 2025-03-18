マツコ・デラックスが「これ見られるの奇跡」とコメントした超絶景・富山県の景色を収めるために『かりそめ天国』でロケ。しかし実際に撮影された映像を見て有吉弘行が「ひどすぎるだろ！」と現実に憤慨する一幕があった。【映像】マツコが“奇跡”と評した富山の超絶景3月14日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP』（テレビ朝日）では、幾度となく本番組が取り上げてきた北関東3県から抜け出し、栃木県代表芸人