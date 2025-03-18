宇都宮市の栃木県立博物館で１８日、１年間の入館者の数が１０万人を達成し、記念のセレモニーが行われました。 今年度、１０万人目の入館者になったのは、宇都宮市の会社員清水亮さんと長男の小学３年生の湊さん、長女の小学１年生洸さんの親子３人です。セレモニーでは、琴寄行雄館長から３人に記念品や県立博物館の招待券などが贈られました。 年間入館者の１０万人達成は、開館４５周年だった２０２２年度以来で