【モデルプレス＝2025/03/18】18日、都内にて「ガンニバル」完結編 全世界最速上映イベントが開催され、柳楽優弥、笠松将、吉岡里帆、志水心音、吉原光夫、恒松祐里、倉悠貴、澤井一希、片山慎三監督が出席した。【写真】柳楽優弥・笠松将・吉岡里帆ら、豪華集結◆柳楽優弥・笠松将・吉岡里帆ら、豪華キャスト集結同作が3月19日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+」の「スター」にて配信されることに先立ち、この日限