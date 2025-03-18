ベルメゾンは、汗取りインナーブランド｢Salalist(サラリスト)🄬｣より、新シリーズ｢冷やしさらっとコットン･ブラキャミソールリブ｣、｢脱げるんジャー｣シリーズの新商品｢瞬間!汗脱ぎインナー･脇背中(脱げるんジャー)｣など6商品を2025年3月25日(火)から販売開始します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 汗取りインナーブランド｢サラリスト🄬｣ 今年は｢汗