熊本県警は18日、最近、県民宅に「0110」で終わる実際の警察署の電話番号から不審な電話が複数かかっているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「詐欺の犯人を逮捕しました」「犯人から押収した証拠品の中に、あなた名義のキャッシュカードがありました」「あなたの口座が詐欺に使われています」「名義貸し行為も犯罪になるので、身分証明書を持って警察署に出頭してください」などという内容。県警は「これは警察の