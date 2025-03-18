マツダは次世代の高性能エンジン「スカイアクティブＺ」を次期ＣＸー５に搭載すると発表しました。 マツダ 廣瀬一郎専務「スカイアクティブＺは電動化技術と組み合わせ、より高い環境性能と走行性能を両立させる電動化時代のエンジンラインナップの中心になります。次期ＣＸ－５から導入する予定です」 マツダの主力車種ＣＸ－５の次期モデルに搭載されるガソリンエンジン「スカイアクティブＺ」は燃費が向上