◇ナ・リーグカブス―ドジャース（2025年3月18日東京D）カブスの今永昇太投手（31）が25年のドジャースとの開幕戦（東京ドーム）に先発。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（30）を初回の対決で二ゴロに抑えるなど、4回までノーヒットの投球が続いている。25年のメジャー開幕を告げる歴史的第一投は真ん中高めの148キロ直球でストライクをとった。17日の会見では、「初球は何を投げるか」と問われ「教えるのはジャンケ