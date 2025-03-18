ボートレース平和島のG1「開設70周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は18日、予選最終日の4日目が行われた。落水事故を乗り越えて準優勝戦に名乗りを上げた。松田祐季（38＝福井）は予選ラストの8R、6号艇から厳しい勝負駆けに臨んだ。その一戦、4カド捲りで道を切り開いたのは福井支部の先輩・萩原秀人だった。その攻めに乗って外を握ると、2マークは冷静に篠崎仁志をさばいて2着確保。得点率15位で準優勝戦に滑り込んだ