英スコットランド・ブリーマーでの行事に参加する国王夫妻＝２０２４年９月７日/Andy Buchanan/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）英王室は１８日、チャールズ国王とカミラ王妃が来月７日から１０日までイタリアとバチカンを訪れ、フランシスコ教皇と面会するとの予定を発表した。教皇は先月半ばから入院中だが、ローマ教皇庁は今後数週間のうちに退院するとの見通しを持っていることがうかがえる。国王夫妻は４日間の滞在中、教皇ととも