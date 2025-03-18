米大リーグの開幕２連戦「ＭＬＢ東京シリーズｂｙグッゲンハイム」（読売新聞社など主催）のカブス―ドジャース戦が１８日、午後７時過ぎに東京ドームで始まった。ドジャースが山本由伸、カブスは今永昇太の先発で、メジャーの開幕戦で日本人先発投手が投げ合うのは史上初となった。カブスの今永は４回を投げて無安打、無失点、２三振、４四球で１−０とリードしていた五回から、２番手ブラウンにマウンドを譲った。（デジタル編