元バレーボール女子日本代表の木村沙織（38）が3月17日、Instagramを更新。「なぜ同じ表情なのよ」とツッコミを入れた家族ショットを公開し、「こうみるとパパにもそっくり」「木村さんとの対比がすごい」など、様々な反響が寄せられている。【映像】木村沙織の水着姿&夫・息子の顔出しショット（複数カット）2016年12月31日に、元バレーボール選手の日高裕次郎さん（38）との結婚を発表し、2023年2月28日には長男・煌太郎