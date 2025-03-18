気象庁の検討会は、今年2月の大雪について、地球温暖化が影響した可能性があるとする分析結果を示しました。気象庁は18日、「異常気象分析検討会」を開催し、今回の冬の天候と去年の記録的な高温について分析結果を公表しました。今年2月に日本海側で記録的な大雪になったことについては、この冬を通じて上空を流れる偏西風が南に蛇行する傾向があって冬型の気圧配置が持続しやすかったことや、地球温暖化が影響した可能性が