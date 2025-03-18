【Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～】 3月18日15時～ サービス開始 ムーンラビットは、PC用ジョブチェンジファンタジーMMORPG「Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～」の正式サービスを3月18日15時より開始した。 台湾のFUNYOURSによる「風色幻想」シリーズを題材と