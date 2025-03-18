Che PanBrenda Goh[北京 １８日 ロイター] - 中国の小米科技（シャオミ）が１８日発表した第４・四半期決算は４８．８％の増収となり、市場予想を上回った。今年の電気自動車（ＥＶ）の納入目標を３５万台に引き上げた。第４・四半期の売上高は１０９０億元（１５０億９０００万ドル）。ＬＳＥＧがまとめた市場予想の平均１０３９億４０００万元を上回った。調整後の純利益は前年同期比６９．４％増の８３億２０００万元。