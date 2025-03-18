創立50周年を迎える武岡小学校で、子どもたちが考えたオリジナル給食が出されました。メニューには大好きな学校への思いが込められていました。 鹿児島市の武岡小学校は1976年創立で、来年度、創立50周年を迎えます。節目の年を前に、18日… （記者）「武岡小学校50周年のオリジナル給食が運ばれてきました。すでに学校中がいい香りに包まれています」 子どもたちが考えた50周年記念のオリジナル給食が登場しました。 18