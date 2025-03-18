東京ガス料理教室が昨年12月に111周年を迎えたことを記念し、2月16日（日）にイベントが開催されました。当日はモデルのはなさん、料理家・食育インストラクターの和田明日香さんによるトークショーや、試食体験ラリーにチョコバナナ調理体験など、親子で楽しめる内容が盛りだくさん！今回、筆者は双子の姉妹を連れて親子で参加！ イベント当日の模様をお届けします。【目次】 1：「がすてなーに ガスの科学館」ってどんなとこ？