巨人は１８日、育成の中田歩夢内野手が同日のイースタン・リーグ、ＤｅＮＡ戦（横須賀）の試合前練習で右手薬指を痛め、神奈川県内の病院で検査を受けた結果、右第４指末節骨骨折と診断されたと発表した。今後は経過を観察する。試合前のシートノック中では遊撃に入っていたが、球団によると一塁からのワンバウンド送球を二塁で捕球しようとした際に、指先に当たり負傷した。中田は２２年育成ドラフト４位で入団。強肩と広い守