◆ＭＬＢ東京シリーズｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍカブス―ドジャース（１８日・東京ドーム）カブスの先発・今永昇太投手は、３回も３人で片づけ、依然ノーヒットピッチング。味方打線が１点を先取した直後の守り。先頭の９番・パヘスから空振り三振を奪うと、２度目の対戦となった大谷をカウント２―２から高めのスライダーで二直。エドマンはスプリットで三ゴロ。今永は３回を終えて４９球、無安打無失点で２四球２奪三