◆イースタン・リーグＤｅＮＡ１―３巨人（１８日・横須賀）巨人の佐々木俊輔外野手が１８日のイースタン・ＤｅＮＡ戦で左翼からレーザービームを披露した。「５番・左翼」で先発出場。５回１死二塁の場面だった。松尾の左前安打で二塁走者が一気に本塁生還を狙ったが、ここで強肩を披露。ショートバウンドを捕手の小林が好捕して勝ち越しを阻止した。「刺しにはいきましたけど、ボールが浮いたから焦りました。誠司さんのお