秋田朝日放送 土地取り引きの指標となる土地の価格＝地価が発表されました。秋田県内は住宅地・商業地ともに２年連続で上昇し短期的には上昇傾向が続く見通しです。 国土交通省によりますと、秋田県内の住宅地の平均価格は１平方メートルあたり２万２６００円で平均変動率は０．５％の上昇となりました。また商業地は３万７７００円で平均変動率は０．９％上昇しました、住宅地、商業地ともに２年連続の上昇です。