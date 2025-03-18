入札が行われた備蓄前だが、政府から集荷業者の引き渡しが18日から始まった。流通の混乱を防ぐということで、「備蓄米」ということは表示されないとされるが、一般に流通している米と区別してほしいという消費者や業者の声も聞かれる。なぜ備蓄米と表示されないのか、米の価格は下がるのかーー。流通の目詰まりでの初の備蓄米放出18日に本格的に始まった、政府から集荷業者への引き渡し。そんな中、JA全農が卸業者に対し、備蓄米だ