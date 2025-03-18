外国人に日本の交通ルールを知ってもらうため、大使館で交通安全教室が開かれました。東京・港区のウズベキスタン大使館で開かれた交通安全教室には、日本に住むウズベキスタン人ら約30人が参加し、ペダル付き電動バイク「モペット」の正しい利用方法を学びました。「モペット」は「原付バイク」と同じく、運転免許証やヘルメットの着用などが義務づけられています。警視庁は、外国人に日本の運転免許制度や交通ルールを知ってもら