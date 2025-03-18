自分の母親ながらありえない婚活パーティーで知り合った夫と元妻。彼らが夫婦でなくなるまでのお話ワンオペ育児とパートで寝る時間も心の余裕もない中、なんの手伝いもしてくれない夫に不倫をされ別れた経験を持つマリコさん。彼女は自分と同じように不倫された過去をもつ男性・マサヤと再婚し、似たような境遇もあってか、お互いを理解し合い、穏やかな日々を家族3人で送っています。今回はそんな夫・マサヤの過去が明かされます