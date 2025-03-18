3月3日夜、石破茂首相は2024年10月の衆院選挙で初当選した新人議員15人を公邸に招き、石破首相の地元である山陰地方のモクズガニやジビエ料理、ラムチョップ、カツレツ、ハンバーグなどをワインとともに振る舞った。費用の1人1万5000円は、石破首相のポケットマネーだったと言う。「会食だけなら、何ら問題になることはなかったでしょう。しかし会食当日の昼、石破事務所の秘書が各新人議員の事務所を訪ね、お土産代として『10万