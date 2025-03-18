第1戦は19得点9リバウンド、第2戦は18得点10リバウンド11アシストのトリプルダブル。アイシンウィングス（プレミアリーグ7位）の渡嘉敷来夢は3月15、16日に行われた三菱電機コアラーズ（フューチャーリーグ2位）との「Wリーグ ディビジョン入替戦 2024-25」でさすがの働きを見せた。 「勝つために点を取る。シンプルにそんな感じでした。最初に（三菱電機が）どうやって守ってくるかなと