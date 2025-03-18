坂本冬美が、『Billboard Live presents FUYUMI SAKAMOTO Special Night～想いびと～』をビルボードライブ大阪にて6月17日に開催する。 （関連：奥田民生、中森明菜、吉田美和、氷川きよし、香取慎吾......“巳年アーティスト”のベテラン勢、近年の挑戦） 今年1月に開催したビルボードライブ東京公演の反響を受け、このたび大阪での開催が決定。今回の公演は、カバー楽曲をメインとし