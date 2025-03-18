（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）は17日、台北市内のホテルで日立と東芝でつくる企業連合と、新型車両に関する追加契約を結んだ。車内の騒音や振動を軽減して日本の新幹線水準にする他、授乳スペースを改良し、車いす対応座席も増設する。車両は2026年下半期から順次台湾に搬入され、27年下半期をめどに営業運転に投入される見込み。新型車両の購入契約は23年に結んでいる。高鉄は、東海道・山陽新幹線で運用されている「N700S