俳優の綱啓永が、映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』(3月20日公開)のスペシャル映像「恋バナ夜会in韓国」に登場。学生時代のモテエピソードについて語った。綱啓永同作はyaongyi(ヤオンイ)氏による同名漫画の実写化作。主人公の麗奈(Koki,)は、地味で冴えない容姿から学校でいじめられ、やがて不登校になってしまう。しかし、メイクとの運命の出会いで誰もが振り向く女神へと大変身を遂げた。罪レベルな美しさと、転校先での