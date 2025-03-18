巨人は18日、育成の中田歩夢内野手（20）が右手薬指を痛め、神奈川県内の病院で検査を受けた結果、右第4指末節骨骨折と診断されたと発表した。この日のDeNAとの2軍戦前のノック中に負傷。今後は経過を観察する。