グラビアアイドルの篠崎愛が表紙・巻頭グラビアを務め、1月28日に発売された漫画誌『ヤングチャンピオン』No.4のアザーカットが18日、ヤングチャンピオンWebで公開された。篠崎愛撮影:中村和孝ヘアメイク:菅野史絵スタイリング:杏吏篠崎と『ヤングチャンピオン』の特別企画「篠崎愛2025プロジェクト」のvol.1となった同号。表紙と巻頭グラビアをはじめ、DVDや特製クリアファイルもファンの間で話題になった。ヤングチャンピ