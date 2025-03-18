北海道・浦河警察署は2025年3月18日、脅迫の疑いで浦河町に住む無職の男（49）を逮捕しました。男は3月13日午後3時半すぎ、携帯電話で隣の家に住む女性（67）宅に電話をかけ、留守番電話に「私生活に介入するな、殺すぞ」などとメッセージを残し、脅迫した疑いが持たれています。留守電に残されたメッセージのなかで男は自ら氏名を名乗っていて、男の携帯電話にも同時刻に発信履歴が残されていたことから容疑が固まり