◇大相撲春場所10日目（2025年3月18日エディオンアリーナ大阪）平幕・尊富士が平幕・湘南乃海を押し出し、2敗を守って勝ち越した。昨年九州場所での再入幕後、10勝、10勝に続く3場所連続2ケタも視界に収めた。「流れはよかった。落ち着いていけました」立ち合いで左四つに組み止め、右上手を引き付けながら出た。土俵際ではその右上手を離し、湘南乃海の左半身を押し上げて万全の寄りを決めた。「10連勝した方がすごい