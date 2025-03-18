※3月27日、東証グロース市場に上場予定のダイナミックマッププラットフォーム [東証Ｇ]、28日、東証グロース市場に上場予定のプログレス・テクノロジーズグループ [東証Ｇ]は18日、公開価格を発表した。 ●ダイナミックマッププラットフォーム 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：3月27日 事業内容：自動運転・先進運転支援システム等に利用される高精度