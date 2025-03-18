●デジタルグリッド 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：4月22日 事業内容：電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP（デジタル グリッドプラットフォーム）」の運営、分散型電源のアグ リケーションサービス及び脱炭素関連学習コンテンツの提供 仮条件決定日：4月4日 想定発行価格：4570円 上場時発行済み株式数：618万3300株 公