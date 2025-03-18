北海道には、“人よりも牛の数のほうが多い”と言われている町があることをご存知ですか？その一つが十勝・士幌町。牛の数は、なんと人口の10倍以上にのぼります。 今回ご紹介するのは、士幌町特産の牛肉をぜいたくに使用した『あふれる肉汁！粗挽き しほろ牛ハンバーグ』です。道の駅『ピア21しほろ』で生まれた大人気のメニューで、お取り寄せも可能です！ 今回は、しほろ牛の魅力を実食レポートとともに