北海道・帯広市西18条南4丁目の住宅で2025年3月18日、住人の88歳女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、女性はひとり暮らしで、訪問したデイサービスの職員が自宅屋外で倒れている女性を発見したということです。近くには雪に刺さったスコップがあり、警察は女性が屋根の雪下ろし中に転落したとみて、現場の状況を調べています。