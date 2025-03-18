第一三共ヘルスケアの解熱鎮痛薬ブランド「ロキソニン」(OTC医薬品)はこの度、「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」の取り組みとして、1月25日に広尾学園の中高生を対象に「生理痛について“学び・考える授業”」を実施した。○「みんなの生理痛プロジェクト」とは2023年3月、つらい生理痛に速くよく効く「ロキソニンSプレミアムファイン」の発売に合わせて始動した「みんなの生理痛プロジェクト」。「生理痛と正しく向き合え