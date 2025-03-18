アサヒ飲料は3月18日に事業方針説明会を実施。「ワンダ」と「アサヒおいしい水」から新製品を発売することを発表した。アサヒ飲料株式会社代表取締役社長・米女太一氏(左)と、取締役兼常務執行役員マーケティング本部長・野村和彦氏(右)冒頭、アサヒ飲料株式会社で取締役兼常務執行役員マーケティング本部長を務める野村和彦氏は、2024年夏に猛暑が続いたことにより、消費者が飲料に求めるニーズは水分補給を意識した「止渇飲料」