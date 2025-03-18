俳優の内山理名（43）が17日、Instagramのストーリーズを更新。「簡単」とつづった手料理と、そのオリジナルレシピを公開した。【映像】内山理名が夫・吉田栄作に作った愛妻弁当や簡単手料理これまでにもInstagramで、夫で俳優の吉田栄作（56）のために作った「サケのり弁当」や「キーマカレー弁当」など、彩り豊かな愛妻弁当をはじめ、和食、洋食、中華、さらにはデザートまで、プロ顔負けの手料理を公開している内山。17日は